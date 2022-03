Maintainer-Award: Digitalisierungsprojekte ausgezeichnet

Bemerkenswerte Projekte in der Instandhaltung stehen im Mittelpunkt des Maintainer-Wettbewerbs, zu dem T.A. Cook, Teil von Accenture, auch in diesem Jahr aufgerufen hat.

Namhafte Unternehmen aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor haben ihre Projekte eingereicht. Von umfassenden Change-Projekten über den Aufbau von Experten-Netzwerken zu neuen Kollaborationsmodellen – die Ansatzpunkte der Bewerbungen waren so vielfältig wie die Ausgangslagen in den Unternehmen.

In der Maintainer-Kategorie „Excellence in Instandhaltung und technischem Service“ überzeugt Schaeffler mit dem Mobile Maintenance App Portfolio, das mithilfe von SAP Fiori Apps die SAP-gestützten Kernprozesse der Instandhaltung abbildet und anlagenbezogene Tätigkeiten und Zustände erfasst.

Der Maintainer – Sonderpreis für Innovation geht an Industrial Analytics IA GmbH und DOMO Caproleuna GmbH für ihren „PlantWalk“, den digital unterstützten Anlagenrundgang mit IoT- und KI-Elementen.

Mehr zu den ausgezeichneten Projekten gibt es ab morgen auf den MainDays (22. bis 23. März 2022 in Berlin).

Weitere Details zu den ausgezeichneten Projekten werden im Rahmen der MainDays am 22. und 23. März 2022 in Berlin vorgestellt. Die MainDays sind das Forum zum Wissens- und Erfahrungsaustausch in der Instandhaltung, zu dem T.A. Cook jedes Jahr im Frühjahr einlädt. Bild: T.A. Cook