Maintenance Dortmund meldet Rekordzahlen

Mehr Aussteller und Besucher auf den beiden Messen Maintenance Dortmund und Pumps & Valves

Die zeitgleich stattgefundenen Fachmessen Maintenance Dortmund und Pumps & Valves haben im Februar neue Bestmarken erreicht: Mit knapp 330 Ausstellern und 7.066 Besuchern verzeichnete das Messe-Duo einen doppelten Rekord. Neben der hohen Beteiligung hoben Veranstalter und Aussteller vor allem die Qualität der Gespräche hervor.

Themen wie Digitalisierung, KI-gestützte Instandhaltung sowie moderne Pumpen- und Armaturentechnik standen im Mittelpunkt und verdeutlichten die wachsende Bedeutung effizienter Wartungs- und Instandhaltungsstrategien.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 2 der aktuellen B&I.

Links:

www.maintenance-dortmund.de

Zum Erfolg der Veranstaltungen trug auch das umfangreiche Vortragsprogramm bei. Bild: B&I

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