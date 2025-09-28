München lockt wieder die Instandhalter

Die Fachmesse maintenance München öffnet am 14. und 15. Oktober 2026 erneut ihre Tore im MOC – Event Center Messe München. Nach der Premiere im Vorjahr soll sich die Veranstaltung weiter als Treffpunkt der Instandhaltungsbranche im Süden Deutschlands etablieren. Die Besucherregistrierung ist ab sofort geöffnet.

Nach Angaben des Veranstalters werden rund 130 Unternehmen erwartet. Das Ausstellungsspektrum reicht von Instandhaltungsservices und Instandhaltungsmanagement über Ersatzteile und Ausrüstung bis hin zu Arbeitsschutz, Sicherheit und Smart-Maintenance-Lösungen.

Zu den angekündigten Ausstellern zählen unter anderem die Unternehmen Conrad Electronic, Efaflex, SEW-Eurodrive, Piepenbrock Unternehmensgruppe, Xervon und 3N Solutions, die bereits bei der vergangenen Veranstaltung vertreten waren. Erstmals dabei sind unter anderem 3M Deutschland, SAP, Henkel, Spie Rodias, Wisag und Plarad.

Neben der maintenance München verweist der Veranstalter auf weitere Veranstaltungen der Reihe: Die etablierte maintenance Dortmund ist für den 24. und 25. Februar 2027 geplant. Mit der maintenance Wels soll zudem am 17. und 18. Mai 2028 erstmals eine Fachmesse für industrielle Instandhaltung in Österreich stattfinden.

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Die maintenance München geht 2026 in die zweite Runde. Die Fachmesse für industrielle Instandhaltung findet am 14. und 15. Oktober im MOC – Event Center Messe München statt. Besucher können sich ab sofort registrieren und ein kostenfreies Ticket sichern. Bild: B&I

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