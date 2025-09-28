Maschinen und Anlagen eine Stimme geben

Forschungsprojekt bringt Sprachsteuerung in bestehende Maschinen und Anlagen

Schnell einen Artikel auf die Einkaufsliste setzen oder vor dem Termin nach dem Wetter fragen: Sprachsteuerung ist vor allem auf den Smartphones längst Alltag.

In der Industrie ist die Situation ungleich komplexer: Laute Maschinen, viele Hintergrundgeräusche und Anlagen, die seit Jahrzehnten in Betrieb sind. Eine Sprachsteuerung nachzurüsten, ist deshalb eine große Herausforderung.

Im Forschungsprojekt IMAB von Sabo Mobile IT, Grossenbacher Systeme und der Hochschule Heilbronn dreht sich alles um eine Middleware, mit der die intelligenten Systeme auch ins Brownfield integriert werden können.

Ein Teil des IMAB-Projektteams: Oliver Roth (CEO Grossenbacher Systeme GmbH), Professor Dr. Alexander Jesser (Hochschule Heilbronn) und Thomas Sykora (Geschäftsführer Sabo Mobile IT GmbH, v.l.n.r.). Bild: Sabo Mobile IT

