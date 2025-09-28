Mit KI-Agenten die Produktion optimieren

Die Sabo Mobile IT GmbH zeigt auf der SPS in Nürnberg (Halle 7, Stand 480), wie KI-Agenten in der Maschinenüberwachung und -steuerung Probleme lösen. Die Fachmesse gilt als führende Plattform für industrielle Automatisierung und findet vom 25. bis 27. November 2025 in Nürnberg statt.

Unerwartete Ausfälle verursachen hohe Kosten und binden Personal. Technologien zur Zustandsüberwachung und vorausschauenden Wartung haben hier bereits Fortschritte gebracht, doch die sogenannten Multiagentensysteme gehen nun einen Schritt weiter: Sie treffen eigenständig Entscheidungen auf Basis von Umgebungsdaten, leiten Handlungen ab und bewerten deren Erfolg selbstständig.

Diese KI-Agenten ermöglichen damit eine weitgehend autonome Anlagensteuerung, die menschliches Eingreifen auf ein Minimum reduziert. Die Sabo Mobile IT GmbH demonstriert auf der SPS – Smart Production Solutions 2025 anhand eines praxisnahen Demonstrators, wie solche Systeme in der Produktion eingesetzt werden können. Die agentenbasierte Plattform lässt sich in bestehende Prozesse und IT-Strukturen integrieren und eröffnet neue Wege zu höherer Produktivität und Anlagenverfügbarkeit.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Projektmanagement komplexer industrieller Anlagen. Das firmeneigene Testwerkzeug Tapster ermöglicht automatisierte Prüfungen von Hard- und Software – ohne Personalaufwand. Mit dem Planungstool HWP zeigt Sabo Mobile IT zudem, wie Produktionslinien mithilfe von 3D-Visualisierung effizient geplant und optimiert werden können. Über die Apple Vision Pro können Besucher die virtuelle Produktionsumgebung direkt begehen.

Ein weiteres Highlight ist der Smart Assistant Bot Sabot, der Maschinensteuerung per natürlicher Sprache ermöglicht. Durch das Verständnis von Kontext und Intention punktet dieser Assistent hinsichtlich der Sprachsteuerung für industrielle Anlagen.

Links:

www.saboit.de

Sabo Mobile IT demonstriert auf der Fachmesse SPS vom 25. bis 27. November in Nürnberg ein Multiagentensystem, das in Echtzeit Maschinen überwacht, das Ticketing übernimmt, eine autonome Diagnose erstellt und simulierte Anomalien in gängigen industriellen Anwendungsfällen löst. Bild: Sabo Mobile IT

