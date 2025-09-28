Messbar, vergleichbar, prüfungssicher

Immobilienbesitzer, Betreiber und Dienstleister stehen zunehmend vor der Herausforderung, ESG-relevante Daten aus dem Gebäudebetrieb transparent und prüfungssicher zu erfassen. Grund dafür sind die wachsenden Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mit dem neuen gefma ESG-KPI-Tool für den Gebäudebetrieb stellt der Verband nun ein praxisnahes Instrument vor, das die Erhebung und Dokumentation zentraler quantitativer ESG-Kennzahlen im Facility Management erheblich vereinfacht.

Das Tool definiert Key Performance Indicators (KPIs) auf Basis zentraler Referenzen wie CSRD, ESRS, ZIA-KPI-Liste und DIN SPEC 91475:2024-03. Diese KPIs können unabhängig von der Nutzungsart eines Gebäudes angewendet werden und dienen als gemeinsame Grundlage für Auftraggeber und Dienstleister, um quantitative ESG-Daten im Gebäudebetrieb systematisch zu erfassen und zu bewerten.

Dabei basiert das Tool auf dem etablierten Branchenstandard SustainFM und reduziert die Komplexität der Datenerfassung deutlich: Statt bislang über 200 Datenpunkte konzentriert sich das System auf 29 wesentliche ESG-Datenpunkte. Diese bilden die regulatorisch relevanten Kennzahlen für die ökologische Dimension des Gebäudebetriebs ab – von Energieeffizienz und Emissionen bis hin zu Ressourcenverbrauch und Kreislaufwirtschaft.

Erarbeitet wurde das ESG-KPI-Tool vom Expertenteam ESG des gefma Arbeitskreises Nachhaltigkeit, in dem Vertreter aus Facility Management, Immobilienwirtschaft, Beratung, Wissenschaft und Digitalisierung zusammenarbeiten.

Ziel der Publikation ist es, durch eine vereinheitlichte Datenbasis für Nachhaltigkeitsberichte, Immobilien- und FM-Verantwortlichen eine verlässliche Grundlage für den Dialog mit Investoren, Finanzierungsinstituten, Wirtschaftsprüfern und weiteren Stakeholdern zu bieten. Das Tool unterstützt dabei nicht nur die CSRD-konforme Berichterstattung, sondern auch Benchmarking, Energieausweis-Erstellung und Vertragsgestaltung im nachhaltigen Gebäudebetrieb.

Neben der ökologischen Dimension schafft das ESG-KPI-Tool auch Anknüpfungspunkte für künftige qualitative Bewertungen. In einem nächsten Schritt ist die Erweiterung um Module zu Social- und Governance-Aspekten geplant, um Prozesse, Rollenverteilungen und organisatorische Strukturen ebenfalls in die ESG-Berichterstattung einzubinden.

Das gefma ESG-KPI-Tool ist ab sofort kostenfrei im gefma Onlineshop erhältlich – als Bestandteil des White Papers GEFMA 984-4 „ESG Reporting im Property und Facility Management“, das im Mai 2025 in Kooperation mit PwC Deutschland erschienen ist. Während das White Paper die strategischen und regulatorischen Grundlagen für ESG-Reporting im Property- und Facility Management legt, ergänzt das neue Tool die Publikation um eine praxisorientierte Arbeitsebene und schafft damit eine verlässliche Datengrundlage für die nachhaltige Transformation im FM. Bild: Pixabay Content License

