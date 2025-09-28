Whitepaper zu KI im Facility Management

Seit der ersten Auflage des Whitepapers GEFMA 929 „KI im Immobilien- und Facility Management“ hat sich die technologische Entwicklung rasant fortgesetzt – Anlass für Gefma, jetzt die Inhalte grundlegend zu überarbeiten und zu aktualisieren.

Aufbauend auf der großen Resonanz zur Erstveröffentlichung im Jahr 2024 wurde die Publikation gezielt weiterentwickelt und vertieft. Im Fokus stand dabei insbesondere die Übertragung aktueller technologischer Entwicklungen in konkrete Anwendungsfälle und Umsetzungsszenarien.

Ziel der neuen Version ist es, eine fundierte und praxisnahe Orientierung für den Einsatz von KI im Facility Management zu bieten. Das Whitepaper richtet sich vor allem an Verantwortliche und Entscheider in Immobilienunternehmen, Corporate Real Estate Organisationen sowie FM-Dienstleistungsunternehmen, die sich mit der Einführung und Nutzung von KI-Lösungen beschäftigen.

Erarbeitet wurde die zweite Auflage von einem interdisziplinären Team aus Experten des Gefma Arbeitskreises Digitalisierung. Zentrale Inhalte der neuen Ausgabe sind neben konkreten Anwendungsszenarien insbesondere die systematische Untersuchung von Nutzen und Wirtschaftlichkeit sowie deren Verprobung durch Umfragen.

Damit liefert die Publikation erstmals tiefere Einblicke in die praktische Umsetzung von KI im FM und zeigt auf, in welchen Bereichen bereits messbarer Mehrwert erzielt werden kann. Das Whitepaper GEFMA 929 – KI im Immobilien- und Facility Management ist ab sofort kostenfrei im Onlineshop zum Download abrufbar.

Links:

www.gefma.de/shop

Neben der Darstellung konkreter Use Cases bietet die Publikation auch Hinweise zur Implementierung sowie Ansätze zur Bewertung des Nutzens von KI-Anwendungen. Damit unterstützt es Organisationen dabei, Potenziale realistisch einzuschätzen und erste Schritte strukturiert umzusetzen. Bild: Gefma

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