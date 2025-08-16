Mit Helm, Herz und vor allem Haltung

Warum Fachkräfte für Arbeitssicherheit heute so wichtig sind wie nie zuvor

Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind unverzichtbar, wenn es um den Schutz von Menschen in der Arbeitswelt geht. Sie analysieren Risiken, beraten Unternehmen, dokumentieren Maßnahmen – und sind zugleich Kommunikatoren, Vermittler und oftmals auch Geduldsspieler.

Der Dekra Arbeitsmarktreport 2025 zeigt, wie sich das Berufsfeld gewandelt hat, welche Anforderungen heute gestellt werden – und was Arbeitgeber tun müssen, um passende Persönlichkeiten für diese anspruchsvolle Aufgabe zu gewinnen.

Kommunikation ist eine Schlüsselkompetenz. Bild: Dekra

