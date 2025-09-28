Mobile Anhänger-Löschanlagen

Die Minimax Mobile Services GmbH erweitert ihr Serienprogramm um mobile Löschanlagen auf Kfz-Anhänger-Basis. Die straßenzugelassenen Einheiten mit hohem Löschmittelvorrat sind kurzfristig verfügbar und ergänzen das bestehende Angebot an Rollcontainer-Löschanlagen für flexible Einsatzszenarien in Industrie und bei Feuerwehren.

Mit den neuen Kfz-Anhänger-Löschanlagen stellt Minimax serienmäßig konfigurierte Einheiten für Anwendungen bereit, bei denen größere Löschmittelmengen schnell an wechselnde Einsatzorte gebracht werden müssen. Zur Verfügung stehen Varianten mit 250 kg Pulver oder 240 kg CO2. Die Anlagen sind als Standardmodelle ausgeführt und ohne individuelle Sonderkonstruktion bestellbar.

Durch die straßenzugelassene Anhängertechnik lassen sich die Systeme flexibel mit einem Zugfahrzeug transportieren. Typische Einsatzbereiche sind weitläufige Werksgelände, Energieversorger, petrochemische Anlagen oder temporäre Standorte wie Baustellen.

Rollcontainer-Löschanlagen als Ergänzung

Bereits zuvor hatte das Unternehmen standardisierte Rollcontainer-Löschanlagen eingeführt. Diese sind mit 250 kg Löschpulver (ABC, BC oder D) oder 120 kg CO2 erhältlich.

Die Einheiten im Euro-Palettenmaß (1.200 × 800 mm) lassen sich auf Fahrzeugen mit Ladebordwand oder in Abrollbehältern transportieren. Vier gelenkte Rollen mit Feststellern sowie eine integrierte Totmannbremse unterstützen die sichere Handhabung.

Die Systeme eignen sich insbesondere für Anwendungen, bei denen hohe Löschmittelmengen ohne Anhängerfahrzeug beweglich vorgehalten werden müssen.

Mit Anhänger-Löschanlagen, Rollcontainer-Systemen und fest installierten Löschanlagen für Feuerwehr- und Einsatzfahrzeuge bietet Minimax Mobile Services ein modular aufgebautes Portfolio für unterschiedliche mobile Brandschutzanforderungen. Bild: Minimax

