Mobile Diagnose

Mit dem Smart Vibroanalyzer (SVA 90 und 95) bietet Schenck zwei Handhelds, die speziell für den mobilen Einsatz in Wartung und Instandhaltung entwickelt wurden. Sie decken ein breites Anwendungsspektrum ab – von der Schwingungsanalyse bis zur Ultraschall- und Wärmebildmessung.

Die Geräte erfassen einen breiten Frequenzbereich – von 0,5 Hz bis 25 kHz (bei 64 kHz Abtastrate) bzw. 0,35 Hz bis 90 kHz (bei 194 kHz Abtastrate) – und ermöglichen damit laut Hersteller eine schnelle und präzise Identifikation zahlreicher Fehlerursachen.

Die integrierte Schwingungsanalyse erlaubt Rückschlüsse auf Lagerzustände, Unwucht, Maschinenresonanzen oder strukturelle Schwächen.

Links:

www.schenck-rotec.de

Der Smart Vibroanalyzer bietet laut Hersteller eine robuste Bauweise und eine intuitive Bedienoberfläche. Selbst mit Handschuhen lässt sich das SVA 90 bedienen. Bild: Schenck

