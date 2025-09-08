Mobiler Entfeuchter für vielfältige Einsätze

Remko hat mit dem ASF 110 einen kompakten Adsorptions-Entfeuchter entwickelt, der sich für vielfältige Anwendungen eignet – von Museen und Archiven bis hin zu Baustellen. Das leichte Gerät arbeitet auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig, kommt ohne schädliche Betriebsmittel aus und lässt sich einfach transportieren.

Der ASF 110 ist für unterschiedliche Einsatzorte konzipiert. Dank seines geringen Gewichts von 6,8 Kilogramm und der kompakten Maße von 499 x 317 x 213 Millimetern kann er problemlos transportiert und in engen Räumen aufgestellt werden. Ein integrierter Tragegriff erleichtert den mobilen Einsatz zusätzlich.

Das Gerät arbeitet mit einem umweltfreundlichen Adsorptionsrotor, wodurch Abtauphasen entfallen. So wird die relative Luftfeuchtigkeit zuverlässig auf den eingestellten Wert reduziert – auch bei niedrigen Temperaturen. Die Swing-Funktion sorgt dabei für eine gleichmäßige Luftzirkulation mit großem Radius, was besonders in verwinkelten Räumen von Vorteil ist.

Der ASF 110 erreicht eine Tagesentfeuchtungsleistung von bis zu neun Litern. Seine Luftleistung beträgt bis zu 120 Kubikmeter pro Stunde, wahlweise in zwei Stufen mit 57 oder 120 Kubikmetern. Der Einsatzbereich liegt zwischen 45 und 100 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit.

Über das Bedienfeld auf der Geräteoberseite lassen sich Timer und weitere Einstellungen einfach vornehmen. Der Kondensatbehälter fasst drei Liter und kann bei Bedarf schnell entleert werden. Optional ist auch eine dauerhafte Kondensatableitung möglich, was den kontinuierlichen Betrieb erleichtert. Bild: Remko

