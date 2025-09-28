Zum 50-jährigen Bestehen präsentiert Remko einen neuen Imagefilm. Das Video gibt Einblicke in die Entwicklung des Unternehmens, seine Technologien und die Menschen dahinter. Gleichzeitig zeigt es die heutige Aufstellung als europaweit tätiger Anbieter für Klima- und Wärmetechnik.

Der Klima- und Wärmetechnikspezialist hat anlässlich seines 50-jährigen Bestehens einen neuen Imagefilm veröffentlicht. Unter dem Titel „Wer ist Remko?“ zeichnet das rund sechsminütige Video die Entwicklung des Unternehmens seit der Gründung im Jahr 1976 nach. Neben historischen Stationen stellt der Film die heutige Produktpalette vor und zeigt Mitarbeitende, die das Wachstum vom regionalen Anbieter zum europaweit tätigen Hersteller begleitet haben.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Unternehmensstandort in Lage, den das Unternehmen bereits 1983 bezog und seither kontinuierlich ausgebaut hat. Dort sind neben der Produktion auch Entwicklung, Logistik und Schulungszentren angesiedelt. Mehr als 200 Mitarbeitende arbeiten hier an neuen Systemen – von der Entwicklung über Prototypen bis zur Serienreife.

Der Film beleuchtet zudem die technologischen Kompetenzen des Unternehmens sowie zentrale Erfolgsfaktoren wie kurze Entscheidungswege und mittelständische Strukturen. Ergänzend werden Serviceleistungen wie der Kundendienst und Beratungsangebote thematisiert. Ein weiterer Fokus liegt auf der Verbindung von Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Design innerhalb des Produktspektrums.

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Der neue Imagefilm ist hier zu finden.

Der neue Imagefilm zeigt die Entwicklung der Firma seit der Gründung 1976. Bild: Remko

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