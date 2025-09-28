Mobiler und flexibler wird es nicht

Greengate lanciert neue Mobil-App mit kombinierter Online-/Offlinefähigkeit

Mit GS-Works lanciert Greengate im Herbst 2025 eine neue Mobil-App für die tägliche Instandhaltungstätigkeit im Feld. Als Hybridlösung mit kombinierter Online- und Offlinefähigkeit entwickelt, lassen sich Aufträge immer und überall unterwegs bearbeiten.

Vorgestellt wird die App auf der Fachmesse maintenance München ab übermorgen (29. und 30. Oktober 2025).

Sie finden diesen interessanten Artikel bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 45 (M13).

Natürlich stehen die Experten von Greengate auf der Messe in München am Stand 419 auch für Gespräche und detaillierte Auskünfte bereit.

Links:

www.greengate.de

Der GS-Fastcheck ist ein Key Feature in GS-Works. Die Schnellüberprüfung beim Kontrollrundgang ermöglicht die Ad-hoc-Bearbeitung von Aufträgen. Bild: Greengate

Artikel per E-Mail versenden