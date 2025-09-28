Digitaler Rückenwind für 1.800 km Kanalnetz

Zweckverband nutzt GS-Service als technisches Managementsystem in Büro und Feld

Diplom-Ingenieur Ronny Ficker aus der Stabsstelle Instandhaltung beim Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland (ZWAV) weiß, wie essenziell ein sauber abgestimmtes Softwarepaket inzwischen fürs Tagesgeschäft ist.

GS-Service von GreenGate fungiert beim ZWAV seit 2016 als Rückgrat aller operativen Prozesse rund ums Handling von Trink- und Abwasser: „Ohne GS-Service könnte ich mir Instandhaltung, Betriebsführung und Lagerhaltung bei uns gar nicht mehr vorstellen. Im Prinzip arbeiten alle im Unternehmen damit“, so der Spezialist.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 14 der aktuellen B&I.

Links:

www.greengate.de

GS-Service läuft als integrierte Lösung für Büro und Feld sowohl auf den Arbeitsplatzrechnern in Büro und Werkstatt in Plauen als auch auf den 80 Tablets im Einsatz – über Intra- oder Internet, online wie offline. Bild: Greengate

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