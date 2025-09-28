Moderne Schutztechnologie beim Schweißen

Bollé Safety erweitert sein Schweißhelm-Portfolio für industrielle Anwendungen um drei neue Modelle.

Die Produktreihe umfasst die drei Modelle Volt 2.0, Electro und Electro+. Alle Modelle punkten mit größeren Sichtfeldern, optimierten Reaktionszeiten, angepassten Tönungen und einem hohen Tragekomfort.

Der Schweißhelm Volt 2.0 ist die Weiterentwicklung des bisherigen Volt-Modells. Die neue Schweißhelm-Generation überzeugt mit einem schnelleren selbstverdunkelnden Filter sowie mit einer beschleunigten der Umschaltzeit zwischen hellen und dunklen Tönungen (TRS), einer Punktschweißfunktion, die eine Anpassung des Schutzes an kurze Arbeitsvorgänge ermöglicht (TACK) und einer Selbstdiagnosefunktion, die die ordnungsgemäße Funktion des Filters überprüft (Self Check).

Der Electro-Schweißhelm bietet ein besonders großes Sichtfeld und eine breite Auswahl an Tönungen. Zusätzlich verfügt er über ein Bedienungsdisplay mit LED-Anzeige, den von außen steuerbaren Weld-/Grind-Modus inklusive Tönungsanpassung und einfache Batteriewechselmöglichkeit.

Der Electro+ unterscheidet sich vom Electro in sechs Aspekten: Ein Maxi-Bildschirm mit einem extra-großen Sichtfeld (116 × 81 mm), eine intelligente, adaptive Steuerung der Tönung mit Speicherfunktion, eine maximale Tönungsstufe von 14, einem Display, das im Einsatz maximal energiesparend ist, einer vollständige außenliegenden Steuerung aller Funktionen und fünf Sensoren für eine hohe Zuverlässigkeit bei der Lichtbogenerkennung in allen Arbeitspositionen.

Links:

https://www.bolle-safety.com/de/

Das gesamte Sortiment ist nach den neuen Normen EN ISO 16321-16 und EN ISO 16321-27 zertifiziert. Bild: Bollé Safety

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