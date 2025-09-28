Nachhaltiger Schutz für die Augen

Was nachhaltige Schutzausrüstung leisten kann und worauf es beim Einkauf ankommt

Schutzbrillen gehören in vielen Betrieben zur Standardausstattung und landen nach kurzer Einsatzzeit im Müll. Doch Industrie, Handwerk und Instandhaltung stellen zunehmend höhere Anforderungen an Nachhaltigkeit.

Welche Kriterien machen Augenschutz umweltfreundlich, worauf sollten Unternehmen beim Einkauf achten – und welchen Mehrwert bietet nachhaltige PSA im Wettbewerb um Fachkräfte?

Diese Fragen beantwortet ein Artikel in der aktuellen Ausgabe der B&I, den Sie hier auch in der Onlineversion lesen können. Sie finden den Beitrag auf Seite 10.

Links:

www.bolle-safety.com/de/

Nachhaltiger Augenschutz verbindet Sicherheit, Umweltschutz und Image. Bild: Bollé Safety

Artikel per E-Mail versenden