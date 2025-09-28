Moderner Scanner statt alter Zettelwirtschaft

Lagerdigitalisierung: Feldsaaten Freudenberger setzt auf cleveres Kennzeichnungssystem

Das Krefelder Saatgutunternehmen Feldsaaten Freudenberger digitalisiert sein Logistikzentrum Schritt für Schritt.

Ein wesentlicher Baustein dabei ist die Einführung einer scannerbasierten Blocklagerkennzeichnung von ONK. Damit werden Durchlaufzeiten verkürzt, die Transparenz erhöht und Prozesse im internationalen Warenfluss effizienter gesteuert.

Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 11.

Links:

www.onk.de

Mehr als 60.000 Tonnen Saatgut pro Jahr verschickt Feldsaaten Freudenberger von Krefeld aus. Um Durchlaufzeiten zu minimieren, die Auftragsabwicklung zu beschleunigen und die Transparenz zu verbessern, stellt das Familienunternehmen sein Logistikzentrum von manueller auf digitale Lagerverwaltung um. Bild: Feldsaaten Freudenberger

Artikel per E-Mail versenden