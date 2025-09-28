Moderner Scanner statt alter Zettelwirtschaft
Lagerdigitalisierung: Feldsaaten Freudenberger setzt auf cleveres Kennzeichnungssystem
Das Krefelder Saatgutunternehmen Feldsaaten Freudenberger digitalisiert sein Logistikzentrum Schritt für Schritt.
Ein wesentlicher Baustein dabei ist die Einführung einer scannerbasierten Blocklagerkennzeichnung von ONK. Damit werden Durchlaufzeiten verkürzt, die Transparenz erhöht und Prozesse im internationalen Warenfluss effizienter gesteuert.
