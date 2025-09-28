Modernisierung wirkt schnell

Bei Retrofit-Projekten legt Unitechnik den Fokus auf den Austausch und die Installation moderner, energieeffizienter Antriebstechnik

Steigende Energiepreise, CO2-Kosten und wachsende Nachhaltigkeitsanforderungen erhöhen den Druck auf industrielle Produktionsbetriebe. Viele Entscheider fragen sich daher, ob sich Modernisierungen an bestehenden Antriebssystemen wirklich lohnen. Die Antwort fällt eindeutig aus: Bereits kleine Maßnahmen können deutliche wirtschaftliche Effekte erzielen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 25 der aktuellen B&I.

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Moderne Antriebstechnik reduziert Ausfallzeiten und steigert langfristig die Anlagenverfügbarkeit. Bild: KI-generiert

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