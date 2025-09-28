Modernisierung wirkt schnell
Bei Retrofit-Projekten legt Unitechnik den Fokus auf den Austausch und die Installation moderner, energieeffizienter Antriebstechnik
Steigende Energiepreise, CO2-Kosten und wachsende Nachhaltigkeitsanforderungen erhöhen den Druck auf industrielle Produktionsbetriebe. Viele Entscheider fragen sich daher, ob sich Modernisierungen an bestehenden Antriebssystemen wirklich lohnen. Die Antwort fällt eindeutig aus: Bereits kleine Maßnahmen können deutliche wirtschaftliche Effekte erzielen.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 25 der aktuellen B&I.
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