Ein Turbo, aber neu gedacht

Aerzen steigert Effizienz und Digitalisierung seiner Turbogebläse

Mit der neuen Generation 6 seiner Turbo-Baureihe erweitert Aerzen sein Portfolio nach eigenen Angaben um effizientere und digital vernetzbare Turbogebläse. Die neuen Aggregate AT125-0,9S G6, AT125-1,3S G6 und AT250-0,9S G6 erreichen gegenüber konventioneller Turbotechnologie eine Energieeffizienzsteigerung von bis zu 15 Prozent, betont der Hersteller.

Ergänzt wird die Baureihe durch die neue Turbostufe AT450-0,9S für Anwendungen mit hohen Volumenströmen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 23 der aktuellen B&I.

Links:

www.aerzen.com/de/produkte/turbogeblaese

Das kompakte Design der neuen Aggregate der Turbo-Baureihe erleichtert die Integration in bestehende Maschinenräume. Bild: Aerzen

Artikel per E-Mail versenden