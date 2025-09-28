Modulares System für Routenzüge

Mit der Adapterpalette Industry stellt die Feil Rolltainer GmbH ein routenzugfähiges Transportsystem für die Intralogistik vor. Ziel ist es, Staplerverkehr zu reduzieren, Prozesse zu beschleunigen und die Arbeitssicherheit zu erhöhen. Laut Hersteller lässt sich der Transportaufwand um bis zu 80 Prozent senken. Vorgestellt wird das System auf der Logimat 2026 in Stuttgart.

Ineffiziente Transportprozesse, unsichere Stapelungen und hoher manueller Aufwand bremsen in vielen Betrieben den innerbetrieblichen Warenfluss. Einzelbewegungen von Kleinladungsträgern per Stapler verursachen Zeitverlust, erhöhen das Unfallrisiko und treiben die Kosten.

„Langsame, unsichere und teure Intralogistikprozesse bremsen die Produktion aus – unsere Adapterpalette Industry setzt genau hier an“, erklärt Christian Siewers, Technischer Leiter der Feil Rolltainer GmbH.

Als zentrales Element eines modularen Transportsystems bietet sie eine sichere, effiziente und flexible Plattform für bis zu vier Rolldollys, ist im Verbund verfahrbar und trägt bis zu 1.000 kg. Die Kombination aus Rolleinheit und Staplerfähigkeit lässt sich per Ein-Fuß-Bedienung ver- und entriegeln und sorgt für Zeit- und Kostenersparnis bei gleichzeitig höherer Arbeitssicherheit.

Die galvanisch blauverzinkte Oberfläche ist elektrisch ableitfähig (ESD-Schutz). Bis zu vier Rolldollys mit insgesamt 20 Euroboxen können stabil gestapelt werden. Ein integriertes Spanngurtsystem mit Deckel ersetzt Stretchfolie und beschleunigt die Ladungssicherung.

Im Zusammenspiel mit Rolldolly Industry und Paletten-Fahrrahmen entsteht ein modulares System für Produktions- und Distributionslogistik. Der Fahrrahmen ermöglicht den Einsatz im Routenzug oder Milkrun-Verfahren; eine Fahrt kann mehrere Einzeltransporte ersetzen. Dadurch sinken Staplerbewegungen, Personalaufwand und Prozesskosten.

Das System ist zudem für die Aufnahme durch autonome mobile Roboter (AMR) ausgelegt und damit für automatisierte Logistikkonzepte geeignet.

https://feil.eu

Interessierte Besucher können sich von den Lösungen von Feil Rolltainer von 24. bis 26. März auf dem Stand auf der Logimat in Stuttgart überzeugen. Bild: Feil Rolltainer

