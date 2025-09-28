Munk Günzburger Steigtechnik: Ratgeber 2026 mit Neuheiten

Munk Günzburger Steigtechnik präsentiert den Steigtechnik-Ratgeber 2026 — ein 460-seitiges Print- und Online-Kompendium mit über 2.500 Produkten, darunter mehrere Neuheiten für Industrie, Handwerk und Haushalt.

Der Ratgeber erscheint als Verkaufshandbuch mit detaillierten Informationen zu Innovationen und Klassikern im Seriensortiment. Per QR-Code gelangen Nutzer direkt zur Digitalversion sowie zum neuen E-Learning-Angebot.

Neue Produkte: Plattform, Leiter und Rollgerüst

Eine neue fahrbare Montageplattform erleichtert das Arbeiten in niedrigen Höhen. Das modulare System lässt sich werkzeuglos auf- und abbauen und funktioniert auch als Transportwagen für Werkzeug und Material. Ebenfalls neu: eine überarbeitete Stufen-Einhängeleiter für LKW, die einen schnellen Zugang zur Ladefläche ermöglicht und sich platzsparend verstauen lässt. An Fahrzeugen mit Seitenbordwand hängt sie sich per Haken direkt ein und steht dadurch besonders stabil.

Das beliebte Ein-Personen-Rollgerüst Flexxtower SG gibt es jetzt auch in der Variante „ergo“: mit einer integrierten 1,20 m langen Ergo-Plattform, die bis zu 40 Prozent leichter ist als herkömmliche Plattformen.

Weitere Neuheiten und Online-Seminare

Zusätzlich umfasst das neue Sortiment eine Zweiholm-Mastleiter für Arbeiten an Strom-, Telekommunikations- und Antennenmasten sowie eine Wartungsplattform für den Einsatz in und an Gleisgruben. Ein stabiler Haushalts-Klapptritt rundet das Programm ab — als praktischer Helfer im Büro, in der Werkstatt oder im Privathaushalt.

Über den QR-Code im Ratgeber 2026 ist das Weiterbildungsprogramm direkt erreichbar. Neben Präsenzseminaren und Inhouse-Schulungen bietet Munk Günzburger Steigtechnik das Seminar „Leitern und Tritte“ ab sofort auch als Online-Seminar an.

Links:

www.munk-group.com

Die Printversion des neuen Steigtechnik-Ratgebers 2026 können Anwender per Mail (vertrieb@munk-group.com) oder über die 08221/3616-01 telefonisch sowie über Messenger-Apps anfordern. Bild: Munk Günzburger Steigtechnik

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