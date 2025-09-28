Munk Günzburger Steigtechnik erweitert Flexxlift-Sortiment

Die Munk Günzburger Steigtechnik baut ihr Angebot an Arbeitsbühnen aus. Durch eine exklusive Entwicklungs- und Vertriebspartnerschaft mit dem italienischen Hersteller Gromet kommen neue Flexxlift-Modelle für den deutschen und österreichischen Markt hinzu.

Die Munk Günzburger Steigtechnik und der italienische Arbeitsbühnenspezialist Gromet haben eine Kooperation vereinbart. Im Rahmen der Partnerschaft entstehen neue Arbeitsbühnen unter der Marke Flexxlift, die Munk künftig in Deutschland und Österreich vertreibt. Ein erstes Modell der Flexxlift-Reihe ist bereits am Markt verfügbar. Weitere Produkte sollen schrittweise in den kommenden Monaten eingeführt werden.

Das Sortiment umfasst manuell verfahrbare Push-Around-Bühnen ebenso wie elektrische Mast- und Scherenbühnen. Die Produkte sind als Alternative zur Leiter konzipiert und erfüllen die Anforderungen der Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS). Mit der Zusammenarbeit erweitert Munk sein bestehendes Angebot für sicheres Arbeiten in der Höhe. Zielgruppe sind Handwerksbetriebe, Industrieunternehmen, Händler sowie gewerbliche Vermieter.

„Mit Gromet haben wir einen Partner gefunden, der unsere Ansprüche an Qualität und Innovation teilt. Gemeinsam heben wir FlexxLift auf das nächste Level – und geben unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten, sicher in der Höhe zu arbeiten“, sagt Ferdinand Munk, Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group.

Links:

www.munk-group.com

Die Kooperationsvereinbarung wurde Ende Mai 2026 am Stammsitz der Munk Group in Günzburg unterzeichnet. Ihren ersten gemeinsamen Messeauftritt absolvieren die Partner auf der APEX Anfang Juni in Maastricht. Bild: Munk Group

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