Nachhaltigkeit als Leitmotiv

Ledlenser setzt auf Nachhaltigkeit – von recyceltem Aluminium über grüne Energie bis hin zu plastikfreien Verpackungen. Der aktuelle Impact Report 2024 zeigt die Fortschritte und Ziele des Solinger Lichtspezialisten und verdeutlicht: Umwelt- und Sozialverantwortung sind fest in der Unternehmensstrategie verankert.

Nachhaltigkeit ist für Ledlenser mehr als ein Trend. Der aktuelle Impact Report 2024 belegt, wie tief ökologische, soziale und unternehmerische Verantwortung im Unternehmen verankert sind. Der Bericht wurde unter Leitung von Katharina Bongards, ESG-Managerin bei Ledlenser, gemeinsam mit einem interdisziplinären Team in Solingen und am Produktionsstandort in China erstellt.

„Nachhaltigkeit ist zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, betont Bongards. „Und damit meinen wir nicht nur Umweltthemen – auch die soziale und unternehmerische Komponente von Nachhaltigkeit ist für uns zentral.“ Der Bericht markiert den Startpunkt einer langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie und zeigt, wie Ledlenser messbare Veränderungen umsetzt.

Das Unternehmen hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Netto-Null-Emissionen bis 2045, eine Reduzierung des Kunststoffanteils in Verpackungen auf unter 7 Prozent bis 2030, über 5.000 Produktspenden jährlich an soziale Projekte sowie ESG-Workshops für alle Mitarbeitenden.

Schon jetzt sind deutliche Fortschritte sichtbar. Der Kunststoffanteil in den Verpackungen sank von 29 Prozent (2014) auf nur noch 7 Prozent. Auch die Versandkartons werden aus nachhaltigem Graspapier hergestellt. Gleichzeitig stieg der Anteil erneuerbarer Energien im Energieverbrauch durch den Umstieg auf Ökostrom und neue Photovoltaikanlagen an beiden Standorten auf 98 Prozent – ein nahezu vollständiger Wechsel zu grüner Energie.

Ein weiteres sichtbares Beispiel für die nachhaltige Produktentwicklung ist die neue P-Serie. Bei ihr bestehen alle Aluminiumkomponenten aus mindestens 75 Prozent recyceltem Material. Das reduziert den Energiebedarf in der Herstellung um bis zu 95 Prozent und die CO2-Emissionen um rund 96,4 Prozent pro Tonne – bei unveränderter Produktqualität.

„Der Entwicklungsprozess der Serie war herausfordernd“, erklärt Ludwig Zech, Global Head of Product bei Ledlenser. „Es gibt unzählige Aluminium-Legierungen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Der Einsatz von recyceltem Material macht die Auswahl noch komplexer – zumal wir natürlich keine Kompromisse bei Qualität, Robustheit oder Langlebigkeit eingehen wollten.“ Das Ergebnis überzeugt: Die neuen Modelle sind leistungsstark, intuitiv bedienbar und deutlich nachhaltiger.

Neben ökologischen Themen umfasst das Nachhaltigkeitsprogramm von Ledlenser auch soziale Verantwortung. Produktspenden an gemeinnützige Organisationen, Mitarbeiterworkshops zu ESG-Themen und die Förderung nachhaltiger Lieferketten sind feste Bestandteile der Unternehmenspraxis.

Weitere Informationen sowie den vollständigen Impact Report 2024 finden Interessierte hier.

Die neue P-Serie besteht aus mindestens 75 Prozent recyceltem Aluminium. Bild: Ledlenser

