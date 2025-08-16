Neue P-Serie von Ledlenser …

… jetzt bei Conrad erhältlich.

Bei Ledlenser begann alles mit Taschenlampen. In dieser Tradition hat das Unternehmen seine P-Serie neu aufgelegt. „Mit der neuen P-Serie besinnen wir uns auf unsere Wurzeln (…). Unser Ziel war es, Leuchten zu entwickeln, die intuitiver zu bedienen, leistungsstark und dabei ressourcenschonender denn je sind“, erklärt Peter Bahner, Produktmanager bei Ledlenser.

Die zwölf neuen Modelle der P-Serie reichen von kompakten Stift- und Schlüsselleuchten bis hin zu professionellen Suchscheinwerfern. Je nach Ausführung sind sie akkubetrieben oder mit Batterien ausgestattet.

Alle Lampen der Serie bestehen zu mindestens 75 Prozent aus recyceltem Aluminium – ohne Abstriche bei Stabilität oder Langlebigkeit. Die Verwendung von Recyclingmaterial senkt den Energieverbrauch in der Herstellung um bis zu 95 Prozent und reduziert die CO2-Emissionen um rund 96,4 Prozent pro Tonne. Ergänzt wird dies durch eine vollständig recyclingfähige Kartonverpackung.

Besonders hervorgehoben werden die Modelle P7R und P21R. Sie kombinieren hohe Lichtleistung mit einfacher Handhabung. Eine zentrale Neuerung ist der Mode Select Ring, der in mehreren Modellen wie P7R, P21R und P18R verbaut ist. Damit lassen sich Lichtmodi, Transportsperre und Ladeport selbst im Dunkeln oder mit Handschuhen schnell steuern.

Für großflächige Ausleuchtung etwa auf Baustellen ist die P21R ausgelegt. Das Modell bietet nicht nur hohe Leuchtkraft und Reichweite, sondern auch ein nutzerfreundliches Design für den Einsatz unter realen Bedingungen. Zusätzlich verfügt es über den One-Touch Focus, mit dem sich der Lichtkegel einhändig und ohne Unterbrechung anpassen lässt.

Erhältlich ist die neue Serie über die Conrad Sourcing Platform. „Conrad ist für uns ein starker und verlässlicher Vertriebspartner. Als führender Anbieter in den Bereichen Technik und Elektronik ermöglicht uns das Unternehmen, unsere Produkte mit großer Sichtbarkeit einem breiten, internationalen Kundenkreis zugänglich zu machen – ein entscheidender Erfolgsfaktor für uns“, erklärt Nils Schaffland, Key Account Manager bei Ledlenser. Bild: Ledlenser

