Neue EX-Handleuchten

R. Stahl erweitert die Handleuchten-Serie 6141 um zwei überarbeitete Modelle und eine neue Kopfleuchte. Die explosionsgeschützten Leuchten sind für den Einsatz in Zone 0 und Zone 1 zertifiziert und bieten mehr Sicherheit sowie Komfort bei Wartungs-, Inspektions- und Installationsaufgaben in Ex-Bereichen.

Die LED-Handleuchte 6141/12-2S ist nun auch für Zone 0/21 nach ATEX und IECEx zugelassen. Damit eignet sie sich für besonders gefährdete Arbeitsumgebungen, etwa in Chemieanlagen oder Offshore-Bereichen. Mit bis zu 150 Metern Leuchtweite, 120 Lumen Lichtstrom und 15 Stunden Betriebsdauer sorgt sie für zuverlässige Ausleuchtung. Robuster Aufbau, Wasserdichtigkeit nach IP68 sowie das Snap-In-System für Helm- und Gürtelmontage machen sie vielseitig einsetzbar.

Die aktualisierte 6141/61-1S ist handlich, leicht und robust. Mit 85 Gramm Gewicht und 142 Millimetern Länge passt sie in jede Tasche. Dank IP68-Schutz und gummiertem Leuchtenkopf ist sie zugleich widerstandsfähig. Ihre LED-Technik liefert 30 Lumen für bis zu 10 Stunden und macht sie zur praktischen Lösung für kurze, punktuelle Einsätze in Zone 1/2.

Neu im Portfolio ist die Kopfleuchte 6141/64-1S. Sie ist für Zone 1 zertifiziert und speziell für Arbeiten in elektrischen Umgebungen konzipiert. Das nicht leitfähige Kunststoffgehäuse erhöht die Sicherheit, während 120 Lumen Lichtstrom, bis zu 150 Meter Leuchtweite und 12 Stunden konstante Helligkeit für gute Sicht sorgen. Der neigbare Leuchtenkopf, Einhandbedienung und wahlweise Gummi- oder Neoprenband garantieren Tragekomfort auch bei langen Einsätzen.

„Mit der Zone-0 Zulassung für die 6141/12-2S und der Einführung der Kopfleuchte 6141/64-1S setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Anwendungsvielfalt“, so Jakob Klemm, Produktmanager, R. Stahl. „Unsere Kunden profitieren von praxisgerechten Lösungen, die höchste Ex-Schutz-Standards erfüllen und gleichzeitig maximale Bedienfreundlichkeit bieten.“ Bild: R. Stahl

