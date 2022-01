Neuer Finanzvorstand bei Dehn SE

von Zwick am 26. Januar, 2022

Das Familienunternehmen verstärkt seinen Vorstand und hat zum 1. Januar Florian Bohlmann zum Vorstand Finanzen der Dehn SE berufen. Der 45-Jährige ist hier bereits seit 2016 als kaufmännischer Leiter tätig.

Bohlmann ist seit 2016 Leiter kaufmännische Funktionen und verantwortet in dieser Rolle die Bereiche Controlling, Rechnungswesen, Treasury und Steuern. Als CFO gehen zum 1. Januar 2022 zudem die Bereiche Recht, Compliance, Risikomanagement, IT und Datenschutz in seine Verantwortung über. Zuvor war er 14 Jahren bei der Pfleiderer Group tätig, wo er zuletzt das Controlling der Gruppe leitete.

„Mit Florian Bohlmann gewinnen wir einen Finanzexperten, der durch seine bisherigen Tätigkeiten eine breite und tiefe Fach- und Marktexpertise mit einbringt“, erklärt Dr. Philipp Dehn, Vorsitzender des Vorstands der Dehn SE, und ergänzt: „Bohlmann wird sich im Zuge des Unternehmenswachstums und der weiteren Internationalisierung unter anderem verstärkt der systematischen kaufmännischen Weiterentwicklung der Landesgesellschaften annehmen, um Dehn als immer größer werdenden, bayerischen global Player in der Welt sicher und effizient aufzustellen.“

Gemeinsam mit Dr. Philipp Dehn (CEO), Helmut Pusch (CSO), Christian Köstler (COO) und Christian Höhler (CTO) wird Florian Bohlmann (CFO) künftig das Unternehmen führen. Bild: Dehn

