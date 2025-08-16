Neuer Geschäftsführer bei ELA Container Offshore

Bei der ELA Container Offshore GmbH gibt es einen Führungswechsel: Seit Mai 2025 ist Thorsten Kroes Teil der Geschäftsführung. Er bringt Erfahrung aus dem Schiffbau mit und wird gemeinsam mit Hans Gatzemeier und Günter Albers die Geschicke des Unternehmens leiten. Gatzemeier begleitet den Übergang bis Jahresende.

Mit dem Eintritt von Thorsten Kroes in die Geschäftsführung beginnt für ELA Container Offshore ein neues Kapitel. Der langjährige Mitgestalter Hans Gatzemeier, der die Gesellschaft seit 2014 aufgebaut hat, bereitet sich auf seinen Ruhestand vor. Bis Jahresende begleitet er den Übergabeprozess, bevor er sich zurückzieht.

Kroes stammt aus Papenburg und war zuvor unter anderem Projektleiter bei der Meyer Werft, zuletzt verantwortlich für das Forschungsschiff Meteor IV. „ELA vereint für mich berufliche Herausforderung und meine enge Verbindung zum Emsland – genau diese Kombination hat mich überzeugt“, sagt Kroes.

Die Gespräche mit der Geschäftsführung und die offene Unternehmenskultur hätten ihn zusätzlich bestärkt. Auch fachlich sieht er viele Gemeinsamkeiten: „Zahlreiche Themen aus dem Schiffbau lassen sich hervorragend auf die Offshore-Projekte übertragen.“

Gatzemeier betont, wie wichtig ihm ein geordneter Übergang sei: „Thorsten bringt die ideale Mischung aus Erfahrung, frischem Wind und einer starken Identifikation mit unseren Werten mit. Mir war wichtig, den Übergang frühzeitig und Schritt für Schritt zu gestalten. Thorsten wird sukzessive in den persönlichen Austausch mit Kunden, Lieferanten und der gesamten ELA Gruppe sowie in alle Regeltermine mit eingebunden. So lernt er das Team und unser Produktportfolio Tag für Tag besser kennen.“

Links:

www.ela-offshore.com

Thorsten Kroes übernimmt die Geschäftsführung von Hans Gatzemeier und leitet die Gesellschaft zusammen mit Günter Albers. Bild: ELA

Artikel per E-Mail versenden