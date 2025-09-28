Neuer, nahezu wartungsfreier Seilzug

Stahl Cranesystems erweitert sein Seilzugprogramm um die Baureihe SXD mit polumschaltbaren Drehstrommotoren. Die kompakten Hebezeuge mit zweistufiger Geschwindigkeitsregelung sind für Traglasten bis 10 Tonnen ausgelegt.

Mit der neuen SXD-Serie bringt Stahl Cranesystems, ein Unternehmen der Columbus McKinnon Corporation (CMCO), eine kompakte Seilzuglösung auf den Markt. Die Geräte bewegen Lasten bis 10.000 Kilogramm bei Hubhöhen bis zu 12 Metern und Geschwindigkeiten von bis zu 6 m/min (60 Hz). Der SXD ist eine Weiterentwicklung der SH-Baureihe und bietet mit seiner polumschaltbaren 2-Stufen-Regelung eine zuverlässige Steuerung im Haupt- und Feinhub.

Die Bedienung erfolgt wahlweise über ein kabelgebundenes Steuergerät oder Magnetek-Funksteuerungen. Eine integrierte Condition-Monitoring-Funktion sowie eine Unterdrückung im Tippbetrieb reduzieren mechanische Belastungen und erhöhen die Lebensdauer des Hubwerks. Wartungsarme Komponenten und das modular aufgebaute System garantieren hohe Zuverlässigkeit bei geringem Instandhaltungsaufwand.

Das Getriebe mit Lebensdauerschmierung arbeitet nahezu wartungsfrei. Das schlanke Rahmendesign erleichtert die Installation, und dank der verstellbaren Durchtriebswelle kann die Justierung direkt vor Ort erfolgen – ohne aufwendige Schulung oder Spezialwissen.

Für zusätzliche Sicherheit sorgen eine optimierte Seilführung mit integriertem Fingerschutz sowie eine verschleißarme Bremse, die kein Nachstellen erfordert. Die elektronische Lastüberwachung verhindert Lastspitzen und schaltet bei Überlast automatisch ab.

Mit einem Eigengewicht von rund 540 Kilogramm bei 10 Tonnen Traglast zählt der SXD zu den leichtesten Seilzügen seiner Leistungsklasse. Bild: Stahl Cranesystems

