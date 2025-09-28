(Nur) so lassen sich gigantische Lasten heben

Für die Modernisierung der Krananlage im Wasserkraftwerk Jochenstein erhielt das Cranekit von Stahl Cranesystems den Zuschlag. Dessen Partner, der Kran- und Anlagenbauer Haslinger, übernahm die vollständige Planung, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme.

Mechanisch und steuerungstechnisch sind die neuen Krane eine absolute Sonderlösung. Nun können Rotoren mit einem Gewicht von 220 Tonnen ohne Demontage der Pole ausgehoben werden.

https://www.cmco.com/de-de/unsere-Marken/stahlcranes/

Der Aushub des gesamten Rotors wurde erstmals Ende November 2024 erfolgreich durchgeführt. Bild: Stahl Cranesystems

