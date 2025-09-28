Neues Service-Portfolio von Thyssenkrupp Nucera

Auf dem Chlor-Symposium in Köln hat Thyssenkrupp Nucera erstmals sein 360-Grad-Lifecycle-Service-Portfolio vorgestellt. Das modulare Angebot unterstützt Betreiber von Chlor-Alkali-Anlagen mit technologischem Know-how, digitalen Lösungen und weltweitem Support über den gesamten Lebenszyklus ihrer Anlagen hinweg.

Das Angebot umfasst fünf strategische Service-Cluster: Sustain für Wartung und Ersatzteile, Staff für Unterstützung vor Ort oder remote, Revamp für Modernisierungslösungen, Upgrade für die Integration neuer Zellgenerationen und Digital für datenbasierte Transparenz und Entscheidungsgrundlagen.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten, die mit ihnen mitwachsen. Bei diesem Portfolio geht es nicht nur um Wartung, sondern um das Ermöglichen langfristiger operativer Exzellenz“, sagt Dr. Dominik Bergs, Leiter Service-Produkte bei thyssenkrupp nucera.

Zum Portfolio gehören auch spezialisierte Service-Produkte. Mit dem „nucera EMS“ (Electrolyzer Maintenance Switch) steht ein Werkzeug zur Verfügung, das Wartungsarbeiten sicherer und effizienter macht. Es reduziert Restspannungen der Elektrolyseure und lässt sich problemlos in bestehende Abläufe einfügen.

Ein weiteres Highlight ist der „nucera administrator“. Dieses digitale Tool synchronisiert automatisch Montage- und Betriebsdaten, gibt Empfehlungen für den optimalen Wartungszeitpunkt und unterstützt damit den Übergang von reaktiver zu vorausschauender Instandhaltung.

Auf dem Chlor-Symposium stellte Thyssenkrupp Nucera sein neues Service-Portfolio vor. Bild: Thyssenkrupp Nucera

