Maintenance 2026: Das erwartet die Instandhaltung in München

Nach der Premiere im vergangenen Jahr geht die maintenance München 2026 mit erweitertem Programm an den Start. Erstmals findet die Fachmesse in zwei Hallen statt, rund 140 Aussteller werden erwartet. Auch das Fachprogramm wächst: Auf zwei Bühnen sind Vorträge, Diskussionen und Praxisbeispiele aus Forschung, Wissenschaft und industrieller Praxis vorgesehen.

Die maintenance München baut ihr Fachprogramm aus: Am 14. und 15. Oktober 2026 gibt es im MOC – Event Center Messe München erstmals zwei Bühnen. Im Fokus stehen Themen, die Instandhalter aktuell beschäftigen – von KI und Predictive Maintenance über Sensorik und Digitalisierung bis zu Anlagenverfügbarkeit und Fachkräftemangel.

Thematisch geht es unter anderem um KI und datenbasierte Instandhaltung, Predictive Maintenance, Sensorik und die Digitalisierung von Instandhaltungsprozessen. Hinzu kommen Themen wie Anlagenverfügbarkeit, technische Inspektion, Lifecycle Management, Nachhaltigkeit und Fachkräftemangel.

„Zwei Bühnen bieten dazu Fachwissen, Diskussionen und Best Practices aus Forschung, Wissenschaft und Praxis“, schreibt Maria Soloveva, Projektleiterin der maintenance München, in ihrem Vorwort zur aktuellen B&I Messezeitung.

Praxis statt Schlagworte

Neben dem Vortragsprogramm steht der konkrete Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt. Die Messe deckt dabei ein breites Spektrum ab – von Instandhaltungsservices und Ersatzteilen über Arbeitsschutz und Sicherheit bis hin zu Smart Maintenance.

Auch der maintenance Instandhaltungspreis ist erneut Teil des Programms. Fünf nominierte Unternehmen stellen ihre Projekte und Lösungen auf der Bühne vor; am zweiten Messetag wird der Gewinner gekürt.

B&I Messezeitung ab 28. September

Wer sich bereits vor dem Messebesuch einen Überblick verschaffen möchte, findet dazu Informationen in der B&I Messezeitung zur maintenance München 2026. Sie erscheint am 28. September und stellt wichtige Themen, Aussteller und technische Lösungen vor. Damit bietet sie bereits im Vorfeld einen redaktionellen Einstieg in das Messegeschehen.

Auch die aktuelle Messezeitung zeigt, wie breit das Themenspektrum ausfällt: Die 16-seitige Ausgabe reicht von Retrofit und Lifecycle Management über KI-gestützte Instandhaltung bis zu Ersatzteilmanagement und digitalen Wartungsprozessen.

Links:

https://www.maintenance-messen.com/de/startseite/

Die maintenance München findet am 14. und 15. Oktober 2026 im MOC – Event Center Messe München statt. Das MOC belegt die Messe in diesem Jahr mit zwei Hallen. Bild: B&I

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