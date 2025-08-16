NHK neuer Hyundai-Händler

Seit Jahresbeginn 2025 ist die NHK Stapler Service GmbH offizieller Händler für Hyundai Material Handling im Rhein-Main- und Rhein-Neckar-Gebiet. Das Team aus Bensheim vertreibt nun Elektro-, Diesel- und LPG-Stapler sowie Lagertechnik des Herstellers und bietet Kunden einen umfassenden Service.

NHK Stapler Service wurde 1985 gegründet und betreut heute mit zehn Mitarbeitenden Kunden im Rhein-Main-Gebiet sowie in Mannheim und Heidelberg. Mit der Partnerschaft stärkt Hyundai Material Handling seine Vertriebspräsenz in der Region.

„Wir bauen unser Portfolio in 2025 mit einer neuen Lagertechnik aus und wir erweitern das Portfolio mit großen E-Staplern bis 9.000 kg Traglast. Wir sind mit Elektro, Diesel und LPG-Staplern Vollsortimenter im stückzahlstarken Standardbereich. NHK Stapler Service ist erfahren, hat einen hervorragenden Ruf und nun können wir die Stärken aus Vertrieb und Service mit der Qualität unserer Produkte verbinden“, sagt Ann Ferket, Marketingchefin bei Hyundai Material Handling.

NHK-Geschäftsführer Marcus Kissel sieht in der Kooperation große Chancen: „Wir haben ein breites Portfolio an bekannten Staplermarken und sehen mit Hyundai eine sehr gute Perspektive im Bereich Gegengewichtsstapler (bis 10 Tonnen) und Lagertechnik halten und gewinnen zu können.“

Links:

www.hyundai-mh.eu

Hyundai Material Handling produziert Elektro-, Diesel- und Treibgasstapler mit Tragfähigkeiten von 1,5 bis 30 Tonnen sowie eine breite Palette an Lagertechnikgeräten. Die Produkte kommen in Branchen wie Logistik, Schiffbau, Stahlproduktion, Automobil- und Chemieindustrie zum Einsatz. Bild: Hyundai Material Handling

