NKE Austria nach ISO rezertifiziert

Der Steyrer Wälzlagerhersteller hat das ISO-Audit erneut bestanden. Die Zertifizierungen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 gelten für die Einführung und Anwendung eines Managementsystems für den Bereich Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von Wälzlagern.

Nach der Norm ISO 9001, die das Qualitätsmanagement zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens bewertet, wurde NKE bereits bei der Firmengründung im Jahr 1996 zertifiziert.

Die Norm ISO 14001 für Umweltmanagement beurteilt die Förderung des Umweltschutzes und Verhütung von Umweltbelastungen; hierfür wurde NKE erstmalig im Jahr 2000 zertifiziert.

Nach erstmaliger Zertifizierung werden in regelmäßigen Abständen Überwachungsaudits und Kontrollen sowie alle drei Jahre ein Audit zur Rezertifizierung durchgeführt.

Die Audits in der NKE-Zentrale in Steyr wurden im Mai 2022 von der Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH durchgeführt.

Links:

www.nke.at

NKE stellt Standard- und Sonderlager für industriellen Anwendungen her. Konstruktion, Produktentwicklung, Produktion und Endbearbeitung von Komponenten, Montage, Qualitätssicherung, Logistik sowie Vertrieb und Marketing sind am Hauptsitz in Steyr zentralisiert. Neben der Produktentwicklung und Anwendungstechnik bietet NKE ein umfassendes Angebot an technischen Dienstleistungen, Beratung, Dokumentation und Schulung. Bild: NKE