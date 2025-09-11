Anzeige
Ölpflege optimieren, Nutzungsdauer erhöhen

Ölpflege optimieren, Nutzungsdauer erhöhen

15. September, 2025

Bühler Technologies setzt auf Condition Monitoring, um Ausfälle zu vermeiden

Im Geschäftsbereich Fluidcontrol beschäftigt man sich bei Bühler-Technologies seit Langem unter dem Begriff Condition Monitoring (CM) mit Entwicklungen zum Thema der Nutzungsverlängerung von Hydraulik- und Schmierölen.

Dabei fängt die optimale Ölpflege bereits beim Befüllprozess an; also lange bevor Systeme zur Zustandsüberwachung zum Einsatz kommen. Doch auch diese sind natürlich von entscheidender Bedeutung für das Thema Optimierung der Nutzungsdauer von Ölen. Doch der Reihe nach …

Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 18.

www.buehler-technologies.com

Mobiles Service-Aggregat zur Befüllung, Spülung und Filterung kleiner und mittlerer Anlage. Bild: Bühler Technologie

 

