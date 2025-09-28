Ölüberwachung sorgt für stabile Anlagen
von Zwick am 27. März, 2026
Condition Monitoring von Hydraulik- und Schmieranlagen überzeugt in der Praxis.
Instandhaltungsstrategien verschieben sich zunehmend von festen Wartungsintervallen hin zu zustandsorientierten Konzepten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die kontinuierliche Überwachung von Schmier- und Hydraulikölen.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 19 der aktuellen B&I.
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Predictive Maintenance setzt voraus, dass relevante Zustandsdaten dauerhaft und zuverlässig verfügbar sind. Bild: Bühler Technologies