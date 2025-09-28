Ölverschmutzte Industrieböden sanieren …

… funktioniert mit systematischem Neuaufbau

Öl, Kühl- und Schmierstoffe gehören in Produktionsbetrieben zum Alltag – für Industrieböden stellen sie jedoch eine erhebliche Belastung dar. Eine dauerhafte Sanierung von ölbelasteten Industrieböden erfordert daher mehr als einen neuen Belag.

Entscheidend sind ein kontrollierter Rückbau, eine tiefenwirksame Reinigung und ein systematisch abgestimmter Neuaufbau, der auch kapillar aufsteigende Ölreste sicher berücksichtigt.

Komplett-Partner wie Stocretec (Kriftel) bieten vom Reiniger bis zum verschleißfesten neuen Boden alle Baustoffe aus einer Hand.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 22 der aktuellen B&I.

Links:

www.stocretec.de

Beispiel Halle Baumbach: Der Ölentferner wird mit Wasser in den Boden eingebürstet, das Öl-Schaum-Gemisch anschließend mit einem Nasssauger entfernt. Die Grundierung mit Stopox HVP O erfolgt mittels Gummischieber direkt auf den gereinigten Boden. Sie dient als robuste Barriere gegen kapillar aufsteigendes Öl. Ergebnis: ein neuer Hallenboden – grundiert, gespachtelt, versiegelt und versandet. Er ist rutschfest, chemisch- und mechanisch widerstandsfähig, hoch abriebbeständig und geprüft gegen rückseitige Feuchtebelastung. Bilder: Stocretec

Artikel per E-Mail versenden