Ölverschmutzte Industrieböden sanieren …
… funktioniert mit systematischem Neuaufbau
Öl, Kühl- und Schmierstoffe gehören in Produktionsbetrieben zum Alltag – für Industrieböden stellen sie jedoch eine erhebliche Belastung dar. Eine dauerhafte Sanierung von ölbelasteten Industrieböden erfordert daher mehr als einen neuen Belag.
Entscheidend sind ein kontrollierter Rückbau, eine tiefenwirksame Reinigung und ein systematisch abgestimmter Neuaufbau, der auch kapillar aufsteigende Ölreste sicher berücksichtigt.
Komplett-Partner wie Stocretec (Kriftel) bieten vom Reiniger bis zum verschleißfesten neuen Boden alle Baustoffe aus einer Hand.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 22 der aktuellen B&I.
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