Ohne Daten keine KI

Bevor künstliche Intelligenz in der Industrie Mehrwert schaffen kann, braucht es eine valide Datenbasis. Die German Edge Cloud (GEC) liefert mit dem Oncite Digital Production System (DPS) in kurzer Zeit die Grundlage: Maschinen- und Anlagendaten werden harmonisiert, zentral verfügbar gemacht und für KI-Anwendungen nutzbar, so das Unternehmen.

Unvollständige, isolierte oder uneinheitliche Daten verhindern in vielen mittelständischen Produktionsunternehmen den erfolgreichen Einsatz von KI.

„Gerade in mittelständischen Produktionsunternehmen ist die Ausgangslage oft komplex. Unterschiedliche Maschinentypen, historisch gewachsene IT-Systeme und voneinander isolierte Dateninseln verhindern eine durchgängige Sicht auf Prozesse. Häufig liegen Produktions- und Energiedaten in verschiedenen Systemen vor, teils manuell erfasst, teils automatisiert – eine einheitliche, überprüfbare und für KI nutzbare Datenbasis fehlt. Darauf aufbauende KI-Lösungen sind zum Scheitern verurteilt“, erklärt Dieter Meuser, Geschäftsführer der German Edge Cloud.

Genau hier setzt das Oncite Digital Production System (DPS) an. Die Softwareplattform bindet Maschinen, Anlagen und Sensoren direkt an, standardisiert Formate und Inhalte und schafft so eine konsistente Datenbasis. Dieser „Single Point of Truth“ für Produktions- und Energiedaten liegt vollständig unter der Kontrolle des Fabrikbetreibers und bildet die Grundlage für zuverlässige Auswertungen, Industrial AI und branchenspezifische Standards wie Catena-X.

Die Einführung des Systems ist laut Anbieter innerhalb weniger Wochen möglich – ohne grundlegende Eingriffe in bestehende IT- oder OT-Strukturen. Erste Ergebnisse lassen sich bereits nach wenigen Tagen erzielen. Unternehmen können dadurch Störungen schneller erkennen, Energieverbräuche optimieren oder neue Compliance-Vorgaben erfüllen.

Ist die Datenbasis geschaffen, können die modularen Industrial-AI-Lösungen der German Edge Cloud direkt genutzt werden. Sie reichen von Produktionsüberwachung über visuelle Qualitätskontrolle bis hin zu KI-gestützten Werkerassistenzsystemen. Auch Traceability-Lösungen mit KI-Agenten gehören dazu, die Reklamationsprozesse deutlich vereinfachen.

www.gec.io

KI-Anwendungen in der Produktion sind nur so gut wie ihre Daten – GEC liefert die Grundlage. Bild: KI-generiert

