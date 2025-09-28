Industrial AI als Schlüsseltechnologie

German Edge Cloud (GEC) zeigt auf der SPS 2025 ab morgen in Nürnberg, wie sich reale Produktionsumgebungen in wenigen Stunden virtualisieren lassen. Grundlage ist das Oncite Digital Production System, das strukturierte Produktionsdaten für Industrial AI und vernetzte Fabriken bereitstellt. Live-Demos auf der Messe zeigen, was möglich ist.

Eine Fabrik schnell zu virtualisieren – das demonstriert GEC an einer Produktionsinsel der SmartFactory-KL. Möglich wird dies durch das Oncite Digital Production System (DPS), das Produktionsdaten strukturiert und kontextualisiert bereitstellt. „Digitale Zwillinge sind die Grundlage für Industrial AI. Erst wenn wir Produktionsdaten strukturiert und kontextualisiert verfügbar machen, können KI-Anwendungen echten Mehrwert liefern – und das Industrial Metaverse kann Realität werden“, erklärt Dieter Meuser, CEO der German Edge Cloud.

Die schnelle Anbindung der Produktionsinsel beruht auf der SmartFactory-KL-Referenzarchitektur mit konsistenter Datenstrategie und offenen Schnittstellen. Sie dient als Blaupause für smarte Fabriken und die Integration von Schlüsseltechnologien wie Industrial AI und Industrial Metaverse.

Neben der vertikalen Integration zeigt GEC auch die horizontale Vernetzung über das Catena-X-Datenökosystem. „Mit dem Oncite DPS CX-Gateway schaffen wir die Brücke zwischen der Fabrik und dem Catena-X-Ökosystem. Unternehmen behalten die volle Datensouveränität und können gleichzeitig ihre Produktionsdaten für übergreifende Prozesse wie CO2-Bilanzierung, Traceability oder Lieferkettenoptimierung nutzen. Das ist ein Meilenstein für die vernetzte Industrie“, ist Dr. Daniel Metz, CTO der German Edge Cloud, überzeugt.

Auf Basis der gewonnenen Daten arbeitet Oncite-X, ein dialogfähiger AI-Agent. Er beantwortet Anfragen per Sprachschnittstelle in mehr als 45 Sprachen, etwa zu betroffenen Chargen oder Werkzeugdaten. Durch den Zugriff auf valide Daten kann der Agent Analysen in Sekunden durchführen. Prozesse, die früher Tage dauerten, lassen sich so deutlich beschleunigen – ein Schritt hin zu immersiven, KI-gestützten Produktionswelten.

Links:

www.gec.io

GEC zeigt die Virtualisierung der Produktionsinsel live in zwei Hallen: Die reale Anlage läuft bei Harting (Halle 10, Stand 210), das digitale Abbild steht am Gemeinschaftsstand der SmartFactory-KL (Halle 3, Stand 420). Zudem ist GEC Teil der Guided Tours „Next Gen Factory Automation – Die Zukunft ist jetzt“, die täglich um 10 Uhr und 14 Uhr starten; am Donnerstag entfällt der Nachmittagstermin. Bild: GEC

