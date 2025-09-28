Paintexpo 2026

Vom 14. bis 17. April trifft sich die internationale Lackierbranche in Karlsruhe, um neueste Lösungen und Weltpremieren zu erleben. Die Vielfalt der Innovationen reicht von nachhaltigen Beschichtungssystemen über energieeffiziente Lösungen bis hin zu KI- und automatisierungsgetriebenen Prozessoptimierungen.

Die Messe bildet das internationale Produkt- und Dienstleistungsangebot der industriellen Lackiertechnik in seiner gesamten Bandbreite entlang der Wertschöpfungskette ab. Damit ist sie die Plattform auf der Hersteller, Zulieferer und Entscheidungsträger aus aller Welt aufeinandertreffen.

Themenschwerpunkte sind Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit, die Digitalisierung von Beschichtungsprozessen und der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Branche, Prozesssicherheit und Qualität sowie Energieeffizienz, Resilienz und Ressourcenschonung.

„Die Paintexpo ist das Herzstück der industriellen Lackiertechnologie – in Deutschland, in Europa und weltweit. Sie verbindet führende Unternehmen, innovative Technologien und globale Entscheidungsträger auf einer Plattform und setzt Maßstäbe für die Zukunft der Branche“, erklärt Carmen Bender, Projektdirektorin mit Blick auf die Veranstaltung in vier Wochen.

Links:

https://www.paintexpo.de/

Die Paintexpo bringt Weltneuheiten und Top-Trends der Branche auf die internationale Bühne. Bild: Leipziger Messe GmbH / Tom Schulze

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