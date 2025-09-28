Partnerschaft: Sparepartsnow und Walter

Walter und Sparepartsnow kooperieren künftig im digitalen Vertrieb von Zerspanungswerkzeugen. Die Partnerschaft soll Einkaufsprozesse vereinfachen und neue Kundengruppen erschließen. Im Mittelpunkt steht die Integration des Walter GPS in die Handelsplattform der Münchner, die bereits mehrere zehntausend Kunden in Europa bedient.

Die Zerspanungsspezialisten von Walter aus Tübingen bauen ihre Präsenz im digitalen Handel aus. Dafür ist das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit der Handelsplattform Sparepartsnow eingegangen. Die Münchner Plattform erweitert damit zugleich ihr Portfolio um Zerspanungswerkzeuge.

Hintergrund der Kooperation sind die veränderten Einkaufsprozesse in der Industrie. Auch im B2B-Bereich erwarten Kunden zunehmend digitale und einfache Beschaffungswege. Walter setzt dabei auf die Infrastruktur und Reichweite von Sparepartsnow, das nach eigenen Angaben mehr als fünf Millionen sofort verfügbare Ersatzteile anbietet.

Zentrales Element der Zusammenarbeit ist die Einbindung des Walter GPS auf der Startseite von Sparepartsnow. Über das Tool können Anwender passende Werkzeuglösungen für ihre Bearbeitungsaufgaben auswählen und direkt bestellen. Damit soll der Beschaffungsprozess von der Auswahl bis zur Lieferung vollständig digital abgebildet werden.

„Wir haben gezielt nach einem Partner gesucht, der digitale Vertriebswege als Kernkompetenz versteht“, sagt Gianfranco Dell‘ Aquila, Head of Region Germany bei Walter. „Sparepartsnow hat seine gesamte Plattform-Infrastruktur eigenständig entwickelt. Dieses tiefgreifende Wissen über digitales Kundenverhalten nutzen wir, um unsere Produkte dort anzubieten, wo viele Kunden sie heute ausschließlich suchen: online – und das unkompliziert und schnell.“

Auch Sparepartsnow sieht in der Kooperation Potenzial für zusätzliche Kundengruppen und vereinfachte Beschaffungsprozesse. „Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, den Beschaffungsprozess für Maschinenkomponenten radikal zu vereinfachen. Die Integration von Walter Werkzeugen bietet unseren Kunden einen enormen Mehrwert. Wir verkaufen nicht einfach nur Werkzeuge, wir bieten eine digitale Gesamtlösung für den gesamten Werkstattbedarf und haben hier den Best-in-Class-Anbieter für Zerspanungswerkzeuge für uns gewonnen“, erklärt Dr. Christian Hoffart, CEO von Sparepartsnow.

Links:

www.sparepartsnow.de

Engineering Kompetenz trifft auf digitale Exzellenz. Bild: Sparepartsnow

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