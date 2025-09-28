Sparepartsnow setzt auf Expansion

Die Münchner Plattform Sparepartsnow treibt ihre internationale Expansion voran. Nach dem Aufbau in Europa bereitet das Unternehmen den Markteintritt in Nordamerika und Asien vor. Ziel ist es, die Versorgung mit Maschinenersatzteilen weltweit schneller, transparenter und kosteneffizienter zu gestalten.

Der Markteintritt in den USA steht unmittelbar bevor. In Nordamerika baut Sparepartsnow derzeit ein engmaschiges Netzwerk aus strategischen Partnern und optimierten Logistikketten auf. Darüber soll das bestehende Portfolio US-Kunden direkt zugänglich gemacht werden.

Kern des Konzepts sind hocheffiziente Express-Shipments. Selbst transatlantische Lieferungen sollen häufig bereits am nächsten Werktag beim Kunden eintreffen („Next Day“). Für Betreiber produzierender Anlagen ist dies ein relevanter Faktor: In vielen Branchen verursachen ungeplante Maschinenstillstände Kosten im sechsstelligen Bereich pro Tag.

Neben der Liefergeschwindigkeit setzt das Unternehmen auf ein wettbewerbsfähiges Preisniveau. Europäische Markenprodukte sollen in den USA laut Unternehmensangaben teils 20 bis 50 Prozent unter dem bisherigen US-Marktniveau angeboten werden. Daraus leitet das Management ein entsprechendes Nachfragepotenzial ab. Und so wundert es nicht, dass laut Firmenangaben bereits mehrere multinationale Konzerne vor dem offiziellen Marktstart Interesse an Direktlieferungen signalisiert haben.

Parallel zu den Aktivitäten in Nordamerika plant Sparepartsnow im dritten Quartal 2026 den Eintritt in den südostasiatischen Markt. Damit adressiert die Plattform Regionen, in denen die schnelle und kostengünstige Beschaffung von Maschinen, Werkzeugen und Ersatzteilen bislang vielfach mit hohem organisatorischem und finanziellem Aufwand verbunden ist.

Links:

www.sparepartsnow.de

CEO Dr. Christian Hoffart formuliert die strategische Zielsetzung klar: „Wir wollen das weltweit führende Ökosystem für industrielle Ersatzteile werden.“ Bild: Sparepartsnow

Artikel per E-Mail versenden