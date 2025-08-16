parts2clean 2025

Vom 7. bis 9. Oktober 2025 findet in Stuttgart die parts2clean statt. Die Leitmesse für industrielle Teile- und Oberflächenreinigung zeigt Lösungen für saubere, wirtschaftliche und nachhaltige Prozesse und bietet im Rahmenprogramm aktuelles Wissen für die Praxis.

Ob Entfettung, Entgratung oder High Purity – die Anforderungen an die industrielle Reinigung wachsen. Saubere Bauteile sind nicht nur Voraussetzung für Qualität und Funktion, sondern auch für neue Produktentwicklungen. Gleichzeitig erhöhen Vorgaben zum Klima- und Ressourcenschutz den Druck, Prozesse energieeffizienter und nachhaltiger zu gestalten. Auf der parts2clean präsentieren internationale Markt- und Technologieführer Lösungen, mit denen Unternehmen diese Herausforderungen meistern können.

Ein Kernstück des Rahmenprogramms ist das p2c.Expertforum, das vom Fraunhofer-Geschäftsbereich Reinigung und dem Fachverband industrielle Teilereinigung (FiT) organisiert wird. An allen drei Messetagen geben Experten aus Industrie, Forschung und Verbänden Einblicke in Trends, Anwendungen und Best Practices.

Die Themen reichen von Grundlagen der industriellen Reinigung über innovative Verfahren bis hin zu aktuellen Schwerpunkten wie Nachhaltigkeit, High Purity-Anforderungen oder kombinierte Prozesse wie Reinigen und Entgraten in einem Schritt. Die simultan deutsch-englisch übersetzten Vorträge machen das Forum auch für internationales Fachpublikum attraktiv.

Neben dem Forum bietet eine Sonderschau zur „Prozesskette Technische Sauberkeit“ praxisnahe Einblicke. Besucher können hier die einzelnen Schritte vom Fertigungsumfeld bis zum sauberen Bauteil nachvollziehen und Impulse für eigene Lösungen gewinnen. Damit unterstreicht die Messe ihren Anspruch, nicht nur Produkte zu präsentieren, sondern auch praxisorientiertes Know-how zu vermitteln.

Zu den Höhepunkten zählt die Verleihung des FiT2clean Awards. Der mit 10.000 Euro dotierte Innovationspreis würdigt herausragende Entwicklungen in der industriellen Bauteilreinigung. Am letzten Messetag stellen die drei Finalisten ihre Konzepte vor, bevor der Gewinner gekürt wird.

Links:

www.parts2clean.de

Das diesjährige Programm des p2c.Expertforums beinhaltet unter anderem Sessions zu den Themen zur Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, zu den Anwendungen, Herausforderungen und Lösungen im High Purity-Bereich sowie zum Prüfen und Analysieren gereinigter Oberflächen. Bild: Deutsche Messe

