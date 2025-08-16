Geiss mit neuen Lösungen auf der parts2clean

Auf der parts2clean 2025 präsentiert die Richard Geiss GmbH vom 7. bis 9. Oktober in Stuttgart gleich drei Neuheiten: eine eigene Marke, das nachhaltige Sicherheitsgebinde Varibox 250 sowie den Ausbau des Geschäfts im Bereich wässriger Reinigung. Ergänzt wird dies durch bewährte Angebote bei Lösemitteln und Lohnreinigung.

„Für die parts2clean haben wir einige Neuheiten mit im Gepäck: Wir präsentieren unsere neue Marke, mit der wir künftig am Markt auftreten werden. Die Besucherinnen und Besucher dürfen gespannt sein. Außerdem präsentieren wir unser neues und nachhaltiges Sicherheitsgebinde Varibox und wir zeigen am Messestand, wie wir unsere Kompetenzen im Bereich der wässrigen Bauteilreinigung ausgebaut haben“, erklärt Bastian Geiss, geschäftsführender Gesellschafter der Richard Geiss GmbH.

Die Varibox 250 ist ein doppelwandiges Sicherheitsgebinde für modifizierte Alkohole und Kohlenwasserstofflösungen. Sie besteht aus zu 99 Prozent recycelbaren Monomaterialien, benötigt keine Sicherheitsauffangwanne und ist dank klarer Farb- und Anschlusskodierung einfach zu handhaben. Mit kompakten Abmessungen lässt sie sich platzsparend lagern und ist per Stapler oder Hubwagen beweglich. Optional ist eine smarte Connect-Variante mit digitaler Füllstandsüberwachung verfügbar.

Durch die Integration der N2J CleanTech GmbH erweitert Geiss sein Portfolio um Leistungen in der wässrigen Bauteilreinigung und begleitenden Labordienstleistungen. „Mit der N2J CleanTech GmbH gewinnen wir einen hochspezialisierten Partner im Bereich wässriger Reinigung. Die Verbindung unserer Kompetenzen ermöglicht es, individuelle und zukunftssichere Reinigungslösungen für unterschiedlichste Branchen anzubieten, ohne dass dabei die Eigenständigkeit der Marken verloren geht“, so Geiss.

Links:

www.geiss-gmbh.de

Die neue Varibox 250: Sicherheitsgebinde für Lösemittel, nachhaltig und kompakt. Bild: Geiss

Artikel per E-Mail versenden