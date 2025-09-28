Personalengpässe genau im Blick

Vollautomatisch berechnete Personaleinsatzplanung mit Plausibilitätskontrolle

Ein plötzlicher Stillstand an der Montagestation kostet Zeit, Geld und Nerven – und ist für viele Produktionsverantwortliche bittere Realität. Häufig fehlen passende Fachkräfte oder die Abstimmung zwischen Kapazitäten und Personaleinsatz hakt.

Mit der „proMExS Personalplanung“ bietet die Sack EDV-Systeme GmbH nach eigenen Angaben eine Lösung, die Personal gezielt nach Qualifikationen einsetzt und Maschinen- wie Montageprozesse optimal verzahnt.

In nur wenigen Minuten erstellt das APS – APS steht hierbei für Advanced Planning and Scheduling, also für Softwarelösungen, die Unternehmen bei der Planung von Prozessen wie Produktion, Logistik oder Projektmanagement unterstützen – einen konsistenten Plan für Personal, Material und Kapazitäten – und reduziert den Planungsaufwand dabei laut Anbieter um bis zu 80 Prozent.

Links:

www.sackedv.com

Mit der neuen Personalplanung nimmt Sack EDV-Systeme eine visuelle Gegenüberstellung von Maschinenbelegung und Personalverfügbarkeit vor. Bild: iStock-1352825073

