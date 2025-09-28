Planung und Shopfloor vernetzt

Mit dem MES Promexs sowie den webbasierten Anwendungen Infomonitor und BDE-Terminal verbindet Sack EDV-Systeme Planung und Fertigung über einen durchgängigen Informationsfluss. Produktionsdaten stehen aktuell zur Verfügung, Rückmeldungen aus der Fertigung fließen strukturiert zurück und schaffen eine einheitliche Datenbasis.

Promexs ist ein modular aufgebautes Manufacturing Execution System mit integrierter Feinplanung. Es lässt sich an bestehende ERP-Systeme anbinden und stellt aktuelle Produktionsdaten für transparente Abläufe und eine verlässliche Planung bereit.

„Entscheidend ist, dass Informationen aus der Planung am Shopfloor unmittelbar verfügbar sind und Rückmeldungen aus der Fertigung vollständig und strukturiert zurückfließen – damit Planung und Produktion jederzeit auf derselben Datenbasis arbeiten“, erklärt Tilmann Sack, Geschäftsführer der Sack EDV-Systeme GmbH.

Informationen dort, wo gearbeitet wird

Der browserbasierte Infomonitor dient als zentrale Informationsdrehscheibe für den Shopfloor. Eine lokale Installation ist nicht erforderlich, wodurch sich die Anwendung flexibel auf mobilen Endgeräten einsetzen lässt.

Mitarbeitende erhalten einen Überblick über den geplanten Arbeitsvorrat je Maschine sowie über die vorgegebene Reihenfolge der Fertigungsaufträge. Ergänzend ermöglicht ein integrierter Dokumentenviewer den direkten Zugriff auf Zeichnungen, Bilder oder Informationen zu Aufspannsituationen. Relevante Inhalte können zudem direkt in der Fertigung erfasst und dem jeweiligen Auftrag zugeordnet werden.

Rückmeldungen strukturiert erfassen

Das ebenfalls webbasierte BDE-Terminal ergänzt den Infomonitor um die strukturierte Rückmeldung aus der Fertigung. Erfasst werden unter anderem Rüst- und Bearbeitungszeiten, Gut- und Ausschussmengen samt Ausschussgründen sowie Störungen und auftragsbezogene Hinweise.

Die so gewonnenen Ist-Daten unterstützen die aktuelle Produktionssteuerung und sichern Erfahrungswissen dauerhaft im System für Auswertungen und Folgeaufträge.

Links:

www.sackedv.com

„Mit Infomonitor und BDE-Terminal werden Informationen gezielt in die Fertigung gebracht und Rückmeldungen so erfasst, dass sie ohne Zusatzaufwand im System ankommen. Planung und Shopfloor arbeiten damit auch bei kurzfristigen Änderungen auf einer gemeinsamen, aktuellen Datenbasis“, fasst Tilmann Sack zusammen. Bild: Sack EDV-Systeme

Artikel per E-Mail versenden