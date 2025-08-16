Reduzierte Komplexität, kalkulierbare Kosten

Wie ein Abomodell von Panasonic die Nutzung von mobiler IT neu definiert

Unternehmen aus den Bereichen Wartung und Instandhaltung wissen: Zuverlässigkeit ist für die Nutzung mobiler IT unabdingbar. Dabei reicht es nicht, dass die Technik robust ist, sie muss auch flexibel und kosteneffizient planbar sein.

Panasonic bietet mit Mobile-IT-as-a-Service (MaaS) deshalb nun ein flexibles Abomodell, das Hardware, Software und Services umfasst. Kunden wie Siemens Mobility UK&I nutzen dieses Modell bereits und zeigen, wie ein planbarer Kostenrahmen, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit in einem Angebot zusammenkommen.

https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Siemens Mobility setzt in seinem neuen britischen Montage- und Servicezentrum für Züge inzwischen auf eine kombinierte Hardware-Servicelösung mit Toughbook-Modellen. Angesichts des zunehmenden IT-Fachkräftemangels sind diese Managed Services ein echter Vorteil, denn die Wartung, den Support und die Geräteverwaltung übernimmt ein erfahrenes Expertenteam von Panasonic – ohne interne Ressourcen zu binden. Bild: Panasonic

