Reduzierte Komplexität, kalkulierbare Kosten
Wie ein Abomodell von Panasonic die Nutzung von mobiler IT neu definiert
Unternehmen aus den Bereichen Wartung und Instandhaltung wissen: Zuverlässigkeit ist für die Nutzung mobiler IT unabdingbar. Dabei reicht es nicht, dass die Technik robust ist, sie muss auch flexibel und kosteneffizient planbar sein.
Panasonic bietet mit Mobile-IT-as-a-Service (MaaS) deshalb nun ein flexibles Abomodell, das Hardware, Software und Services umfasst. Kunden wie Siemens Mobility UK&I nutzen dieses Modell bereits und zeigen, wie ein planbarer Kostenrahmen, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit in einem Angebot zusammenkommen.
Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe der B&I Industrie-Zeitung. Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 8.
Links:
https://eu.connect.panasonic.com/de/de