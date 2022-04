RFID-Lösungen für Gemü-Membranen

Der neue TIP 2.0 des Ventilherstellers Gemü bietet eine Möglichkeit, Membranen im Hinblick auf Industrie 4.0 kommunikationsfähig zu machen. Durch RFID-Chips in Kombination mit Conexo können Membranen identifiziert und relevante Daten ausgelesen werden.

Um eine Kommunikation mit Membranen zu ermöglichen, sind diese mit einem RFID-Chip ausgestattet. Bisher werden die RFID-Chips in Membranen eingeklebt. Nun wurde das Einbringungskonzept mit dem neuen TIP 2.0 weiterentwickelt und optimiert.

Der TIP 2.0 ist ein Träger inklusive RFID-Chip. Der Träger aus Kunststoff schützt den Chip vor äußeren Einflüssen und wird bei der Herstellung in der Membrane fest verankert. Durch seine rote Einfärbung kann der TIP 2.0 schnell und eindeutig erkannt und mittels Conexo-Pen ausgelesen werden.

Ab sofort beginnt Gemü, die Membranen GEMÜ Code 17, Code 19, Code 54 und Code 5M mit dem TIP 2.0 auszustatten.

Für Kunden liegt der Vorteil vor allem in der sofortigen Erkennbarkeit des RFID-Chips bei hoher Fügefestigkeit und Beständigkeit gegenüber Fremdeinflüssen. Der Vorteil für Gemü selbst liegt in einem standardisierten Produkt, das sich einfach und präzise in Membranen einbringen lässt. Bild: Gemü