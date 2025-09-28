Roadshow Produktionsfit

Mit Produktionsfit startet das Smart Maintenance Netzwerk Instandx gemeinsam mit dem Institut für Digital Production Management IDPM am 22. Juli 2026 an der Hochschule Ansbach eine neue regionale Roadshow für produzierende mittelständische Unternehmen. Das Format soll Betriebe dabei unterstützen, Digitalisierung, KI, Datenstrategien und Smart Maintenance nicht als abstrakte Schlagworte zu betrachten, sondern als bereits verfügbare Möglichkeiten, um Anlagenprozesse zu verbessern, Erfahrungswissen zu sichern, Mitarbeitende einzubinden und die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken. Dazu führt Produktionsfit betriebliche Praxis, Hochschule, Wirtschaftsförderung, Fachverbände, Experten und Lösungsanbieter an einem Ort zusammen.

Viele produzierende mittelständische Unternehmen stehen derzeit unter erheblichem Veränderungsdruck. Steigende Kosten, Fachkräftemangel, höhere Anforderungen an Anlagenverfügbarkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit sowie zunehmender Wettbewerbsdruck machen deutlich: Digitalisierung ist kein Zukunftsthema mehr, sondern eine betriebliche Realität.

Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob Unternehmen sich mit Daten, KI, Automatisierung, modernem Anlagenmanagement und Smart Maintenance beschäftigen sollten, sondern wie sie diese Möglichkeiten nutzen, um Veränderung im Betrieb anzustoßen, vorhandenes Wissen und Erfahrungen zu sichern und ihre Wettbewerbsfähigkeit wieder zu stärken.

Genau hier setzt Produktionsfit – Modernes Anlagenmanagement und Smart Maintenance an. Der regionale Infotag zeigt Unternehmen, wie aus einzelnen Digitalisierungsmaßnahmen ein klarer Entwicklungsweg für wirksamere, planbarere und zukunftsfähigere Anlagenprozesse entstehen kann. Im Mittelpunkt steht nicht die Technologie allein, sondern der praktische Nutzen: höhere Anlagenverfügbarkeit, bessere Prozesse, gesichertes Wissen, qualifizierte Mitarbeitende und mehr Transparenz für fundierte Entscheidungen.

Produktionsfit übersetzt verfügbare Technologien, Methoden und Erfahrungen in verständliche, praxisnahe und wirtschaftlich relevante Impulse. Das Format macht sichtbar, wo moderne Instandhaltung, Datenstrategien, KI-Anwendungen, digitale Dokumentation und Wissenstransfer im Unternehmen konkret ansetzen können – und welche Schritte für mittelständische Betriebe realistisch und umsetzbar sind.

Der Infotag kombiniert fachliche Impulse, anwendungsbezogene Beispiele, praktische Szenarien und persönliche Gespräche. Der mehrperspektivische Ansatz richtet sich gezielt an unterschiedliche Rollen im Unternehmen: Kaufmännische Entscheider erhalten Orientierung zu Strategie, Wirtschaftlichkeit und Fördermöglichkeiten. Technische Entscheider bekommen Einblicke in konkrete Anwendungen und Lösungsansätze. Mitarbeitende aus Produktion und Instandhaltung erleben im Praxispark, wie moderne Anlagenprozesse, digitale Werkzeuge und Smart-Maintenance-Lösungen im Alltag eingesetzt werden können.

Vertreten sind Anbieter wie Siemens, Remberg, Credular, Menger Engineering, Factory Data Solutions, InstandPro Akademie, WU Mechanische Werkstätte, e:ndlich, MB connect line, Cosmino und biaround.

Produktionsfit findet am 22.07.2026 von 9:45 bis 18.00 Uhr im Gebäude 66 in der Hochschule Ansbach statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Autor: Dirk Beiersdorff

Links:

https://instandx.online/anmeldung-produktionsfit/

Produktionsfit führt betriebliche Praxis, Hochschule, Wirtschaftsförderung, Fachverbände, Experten und Lösungsanbieter an einem Ort zusammen. Der Infotag ist bewusst als Auftakt für eine weiterführende regionale Netzwerkarbeit gedacht. Aus den Impulsen, Gesprächen und Kontakten können weitere regelmäßige Aktivitäten entstehen, die Unternehmen, Hochschule, regionale Partner und Lösungsanbieter dauerhaft stärker miteinander verbinden. Ziel ist es, moderne Anlagenprozesse, verfügbare Hightech-Anwendungen und praxisnahe Lösungen nicht nur sichtbar zu machen, sondern schrittweise in die betriebliche Praxis zu übertragen und damit Unternehmen, Mitarbeitende und die Region insgesamt zu stärken. Bild: KI-generiert

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