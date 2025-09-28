Modernes Anlagenmanagement und Smart Maintenance als Einstieg zur erfolgreichen Digitalisierung von KMUs – regionaler Infotag am 22.07.2026 in der Hochschule Ansbach.

Viele mittelständische Produktionsunternehmen stehen unter wachsendem Druck: steigende Kosten, Fachkräftemangel sowie höhere Anforderungen an die Verfügbarkeit von Anlagen, an Effizienz, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig bleiben Digitalisierung, KI, Datenstrategien und Smart Maintenance für viele Betriebe noch abstrakt oder schwer greifbar.

Die Roadshow Produktionsfit setzt genau an dieser Schnittstelle an. Das Format übersetzt Zukunftsthemen in verständliche, praxisnahe und wirtschaftlich relevante Impulse für den industriellen Mittelstand. Es macht moderne Anlagenprozesse und industrielle Digitalisierung für mittelständische Produktionsunternehmen sichtbar und erlebbar. Im Mittelpunkt stehen persönliche Begegnungen, Praxisbeispiele, fachliche Orientierung sowie der direkte Austausch zwischen Unternehmen, Hochschule, Wirtschaftsförderung, Experten und Lösungsanbietern.

Das Format soll vorhandene Innovations- und Transferangebote regional wirksam machen – näher an den Unternehmen, ihren Fragen und konkreten Umsetzungsschritten. Organisiert wird die Veranstaltung vom Smart Maintenance Netzwerk InstandX in Zusammenarbeit mit dem Institut für Digital Production Management der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach sowie regionalen Partnern. Das Magazin Betriebstechnik & Instandhaltung ist als Medienpartner mit dabei.

Das Format startet regional in Ansbach mit dem Ziel, ein bayernweites Netzwerk aufzubauen. Dabei sollen Erfahrungen und erfolgreiche Ansätze zwischen verschiedenen Regionen geteilt werden.

Autor: Dirk Beiersdorff, InstandX

Links:

https://instandx.de/veranstaltungsprofil-produktionsfit-ansbach/

Produktionsfit ist als eintägiges Dialog- und Praxisformat geplant. Es kombiniert ein gemeinsames Einstiegsplenum, zielgruppenspezifische Fachformate, Praxisbeispiele, Präsentationen von Lösungsanbietern, persönliche Gespräche, Förderinformationen mit einem abschließenden Erfahrungsaustausch. Damit werden unterschiedliche Perspektiven zusammengeführt: Geschäftsführung, technische Leitung, Mitarbeiter aus Produktion und Instandhaltung. Bild: Dirk Beiersdorff

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