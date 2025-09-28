RS PRO unterstützt Designspark Mechanical

RS PRO unterstützt künftig die CAD-Software Designspark Mechanical. Mit dem Sponsoring baut der Distributor seine Aktivitäten in der Engineering-Community aus. Nutzer der Software erhalten direkten Zugriff auf eine Bibliothek von RS-PRO-3D-Modellen, die sich in Konstruktionen integrieren lassen und so den Weg vom Konzept zum Prototyp vereinfachen.

Die Eigenmarke RS PRO des Distributors RS Group ist neuer offizieller Sponsor der 3D-CAD-Software Designspark Mechanical. Die Anwendung gehört zur RS Designspark Suite, mit der der Anbieter Konstrukteure und Ingenieure weltweit unterstützt.

Die Software richtet sich an Anwender, die mechanische Konstruktionen schnell und intuitiv erstellen möchten. Die Modellierung erfolgt unter anderem über gestenbasierte Funktionen und eine vereinfachte Benutzeroberfläche. Dadurch können auch Nutzer ohne umfangreiche CAD-Erfahrung komplexe Geometrien entwerfen und bearbeiten.

Mit der Software lassen sich Entwicklungsprozesse beschleunigen – vom ersten Konzept bis zum Prototyp. Die Plattform soll es Ingenieuren und Technikern ermöglichen, Ideen schneller zu visualisieren und Konstruktionen flexibel anzupassen.

Ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit ist der Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek kostenloser 3D-Modelle von RS PRO. Diese lassen sich direkt in Konstruktionen innerhalb von Designspark Mechanical integrieren.

Für Entwickler kann das den Designprozess vereinfachen: Bauteile stehen bereits als digitale Modelle zur Verfügung und können frühzeitig in Entwürfe eingebunden werden. Dadurch lassen sich Konstruktionen präziser planen und Entwicklungszeiten verkürzen.

Links:

www.rs-online.com/designspark

Durch das Sponsoring will RS PRO seine Präsenz innerhalb der Engineering-Community ausbauen. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen das Ziel, digitale Entwicklungswerkzeuge stärker mit Hardwarekomponenten zu verbinden. Bild: RS

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